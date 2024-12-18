خطة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق في يناير.. سد العجز بـ 3 مراكز.. عودة الطيور المهاجرة خيار أول.. وهذه الصفقات الأقرب للحسم

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي فوق انتداب صفقات جديدة لتدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وبدأ مسؤولو النادي الأهلي التحرك بشكل سريع لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات المقبلة لسد احتياجات بعض المراكز التي يعاني منها الأهلي.

ويسعي النادي الأحمر لحسم بعض الصفقات لتدعيم الخطين الأمامي والخلفي للفريق، في ظل الحاجة للتعاقد مع مدافع ومهاجم وجناح هجومي.

صفقات عل رادار الأهلي في يناير

ولتدعيم الخط الخلفي بدأ مسؤولو الأهلي التحرك باتجاه ثنائي من الدوري المصري، حيث دخل الأحمر في مفاوضات للظفر بخدمات ثنائي زد مصطفى العش ومحمد إسماعيل لتدعيم مركز المدافع.

كما بدأ الأهلي التفاوض مع فريق نيس الفرنسي، من أجل استعادة محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق والمحترف الحالي في صفوف الفريق الفرنسي .

أما على مستوي المهاجم، فتسعى القلعة الحمراء للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي نظرًا لتراجع مستوى محمود كهربا وعدم وجود مهاجم بمستوى قوي سوى وسام أبو علي.

ومن الأسماء المطروحة لدعم هجوم الأهلي المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري لتدعيم الفريق سواء في الانتقالات الشتوية المقبلة أو خلال بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مركز الجناح يسعي الأهلي بكل قوة لحسم صفقة التعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي والمعار إلى صفوف الريان القطري لتدعيم مركز الجناح.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ونظيره شباب بلوزداد في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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