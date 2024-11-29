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الإعدام لشخصين تسببا في جريمة مروعة بالأردن

محكمة بالأردن، فيتو
محكمة بالأردن، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الهيئة القضائية في محكمة الجنايات الصغرى بالأردن، أصدرت  حكمًا بالإعدام على مواطنين اثنين من محافظة مادبا، بعد إدانتهما بتهمة إضرام النار عمدًا في مخزن ومطعم، ما أسفر عن وفاة شخصين.

الحكم بالإعدام على شخصين في الأردن 

وصدر الحكم بناءً على المادة (368/1) من قانون العقوبات، إذ تم توجيه 9 تهم لستة أشخاص أضرموا النيران في  محال تجارية، ما أسفر عن أضرار جسيمة وسقوط ضحايا. 

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 31 يوليو 2019، حينما أقدم أحد الأشخاص على قتل آخر داخل مطعم في المحافظة.

وعقب سماع خبر القتل، توجه نحو 30 شخصًا، من بينهم المتهمون الستة، إلى المطعم في الساعة الحادية عشرة مساءً، وهناك أشعلوا النيران في المطعم، ما أدى إلى احتراقه بالكامل

 محكمة جنايات الأردن 

وعند إطفاء الحريق، تبين أن عاملين في المطعم فارقا الحياة نتيجة الاختناق والحروق. 

وفي وقت لاحق، قررت محكمة التمييز، نقل القضية من محكمة جنايات مادبا بالأردن إلى محكمة جنايات عمان، التي استمعت إلى إفادات الشهود. 

وأصدرت المحكمة قرارًا يقضي بإسقاط تهمة إلحاق الضرر بمال الغير عن بعض المتهمين لعدم ثبوت الجريمة، إذ برأت ثلاثة منهم من تهم إضرام النار عمدًا ومن تهمة التدخل في الجريمة. 

وفي المقابل، تم تجريم المتهمين الرئيسين بجناية إضرام النار عمدًا في المخزن الذي أسفر عن وفاة شخصين بالاشتراك.

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الاعدام الأردن مطعم محكمة جنايات

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