الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بالبحيرة والإسكندرية وبحوزتهم كميات من المخدرات بـ 5 ملايين جنيه 

ضبط 3 عناصر إجرامية
ضبط 3 عناصر إجرامية بالبحيرة والإسكندرية

 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، بمديرية أمن البحيرة؛ من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 

 وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، و(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الأفيون).       
 

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وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 5 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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