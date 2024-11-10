موعد أول مباراتين للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تحدد موعد أول مباراتين للنادي الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025، والمقرر أن يواجه خلالهما، ستاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الثالثة C رفقة ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي-شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع ستاد أبيدجان الإيفواري يوم 26 من نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء.

بينما يواجه النادي الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم 7 من شهر ديسمبر المقبل في تمام الساعة 3 مساء.

الأهلي يعود للتدريبات على ملعب التتش

ويعود النادي الأهلي لخوض تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الأحد المقبل، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع عقب الفوز على زد بهدف نظيف.

ووجه مارسيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق من أجل تهنئته على الانضمام للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن كولر تنبأ للاعب بعودته إلي اختيارات المنتخب في المعسكر القادم بعد تألقه مؤخرا مع الفريق في السوبر المحلي وايضا بطولة الدوري.

وكشف مصدر داخل الأهلي حقيقة وصول عرض من نادي الزمالك للتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي الذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وقال: بيرسي تاو لم يتلقَ أي عرض رسمي من أي مسئول داخل نادي الزمالك ولكن هناك وسطاء تحدثوا مع اللاعب في الأمر، ولكن الأمر لم يحدث بشكل رسمي من قبل الزمالك.

وأوضح: بيرسي تاو منفتح على جميع العروض ويناقش مستقبله بشكل مستمر مع الشركة المسؤلة عنه ولكن حتى الأن تركيزه في استكمال موسمه الأخير مع الأهلي والأمر يبقي مؤجل لحين اشعار آخر.

عروض شفهية لبيرسي تاو

وقال: بيرسي تاو لديه عروض شفهية أيضا في بعض الأندية العربية بجانب عروض من جنوب أفريقيا ولكن اللاعب يؤجل البت فيها لحين الاقتراب من فترة الانتقالات الشتوية القادمة والتي يحق له فيها التوقيع لأي نادي دون الرجوع للأهلي.

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الاتحاد السكندري بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة في الدوري الممتاز حيث حصل كولر علي تقرير فني شامل عن الفريق السكندري من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.