إعلام عبري: جيش الاحتلال يقترب من إعلان انتهاء العملية البرية بلبنان
ذكرت القناة 13 الإسرائيلية في تقرير لها اليوم السبت، أن الجيش اقترب من إعلان انتهاء العملية البرية في لبنان.
جيش الاحتلال يستعد لإنهاء العملية البرية في لبنان
قال إدوارد جابرييل، رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان: إن هناك إمكانيات لتعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وإسرائيل، بفضل الدعم الذي يأتي نتيجة العلاقات الأمريكية اللبنانية، خاصة في ظل وجود خطة أمريكية تتزامن مع الانتخابات هذا الأسبوع وفوز دونالد ترامب.
وقف التصعيد من جانب الاحتلال الإسرائيلي
وأضاف جابرييل، خلال مداخلة له عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك تغييرات في وجهات النظر وفرصًا أكبر لإنهاء التصعيد، لكن ذلك لن يتحقق قبل 20 يناير المقبل، مؤكدا أن بعض المصادر تشير إلى أن إسرائيل لا تزال في حوار مع جو بايدن في الوقت الراهن، لاستكشاف جميع السبل الممكنة للتقدم في هذا الملف.
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