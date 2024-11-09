الكشف عن تفاصيل تخلص "جيفارا" من حياته بمحيط السفارة الألمانية في بغداد

كشفت مصدر أمني في العراق لقناة "السومرية"، تفاصيل انتحار موظف حراسة أمنية في فريق حماية السفارة الألمانية بالعاصمة بغداد.

ونقلت "السومرية" عن المصدر قوله: "الشخص المنتحر يدعى جيفارا، واستخدم سلاحا من نوع مسدس تعود ملكيته للسفارة"، مضيفا: "انتحر (جيفارا) داخل كرفان ضمن محيط السفارة يستخدم للمنام".

وفي حديثه عن سبب انتحار الموظف، أوضح المصدر أنه "منذ 3 أيام، تم تبليغ (المنتحر) بوجود ورم في الرأس، وهو يعاني من اضطرابات نفسية جراء الورم

وقد أبلغ السفارة بذلك بغية العلاج".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفاد مصدر أمني لقناة "السومرية"، بانتحار موظف عراقي داخل السفارة الألمانية في بغداد.

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز": "أقدم موظف عراقي يعمل في شركة أمنية على الانتحار داخل السفارة الألمانية في منطقة المنصور، حيث أطلق النار على نفسه، اذ كان يعاني من حالة نفسية سيئة"، مردفا: "توجه خبير الأدلة الجنائية إلى موقع الحادث، وتم استدعاء الشرطة من قبل السفارة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث".