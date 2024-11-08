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رياضة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم علي الاتفاق 1ـ0 في الشوط الأول

الهلال
الهلال

تقدم فريق الهلال علي الاتفاق، بهدف دون رد في الشوط الأول من القاء الذي يجمع بينهما  اليوم الجمعة، على ملعب المملكة آرينا، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وتقدم لفريق الهلال اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء. 

تشكيل الهلال: 

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو

الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، ناصر الدوسري

الهجوم: سالم الدوسري، ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش.

 

 تشكيل الاتفاق:

حراسة المرمى: ماريك روداك

الدفاع: مد الله العليان، عبد الباسط هندي، عبد الله مادو، مشعل الصبياني

الوسط: راضي العتيبي، فينالدوم، عبد الإله المالكي، سيكو فوفانا

الهجوم: موسى ديمبيلي، توكو إيكامبي

ترتيب الهلال والاتفاق 


ويحتل الهلال وصافة الدوري السعودي، برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، متأخرا بفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر، والذي خاض 10 مواجهات.

أما الاتفاق يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات، حيث يحتل المركز 11 برصيد 11 نقطة.

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