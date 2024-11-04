الرئيس الإيراني: نواجه حربًا اقتصادية شاملة ولا نخشى المواجهة العسكرية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين:" نواجه حربا اقتصادية شاملة ولا نخشى الحرب العسكرية والعدو لا يمكنه أن يوقفنا".

إيران تستعد للرد على الهجوم الإسرائيلي

وأضاف الرئيس الإيراني: "العدو يريد أن يفرض حصارًا علينا ويلحق الضرر باقتصادنا ويجب أن نمنع تحقيق هذا الأمر".

وقال بزشكيان: "صواريخنا ليست للهجوم على أي دولة بل للدفاع عن أنفسنا ولكي لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا".

ويأتي ذلك في ظل استعدادات إيران للرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مواقع عسكرية حساسة في طهران.