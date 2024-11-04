الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الإيراني: نواجه حربًا اقتصادية شاملة ولا نخشى المواجهة العسكرية

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

 قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين:" نواجه حربا اقتصادية شاملة ولا نخشى الحرب العسكرية والعدو لا يمكنه أن يوقفنا".

 

إيران تستعد للرد على الهجوم الإسرائيلي 

 وأضاف الرئيس الإيراني: "العدو يريد أن يفرض حصارًا علينا ويلحق الضرر باقتصادنا ويجب أن نمنع تحقيق هذا الأمر".

وقال بزشكيان: "صواريخنا ليست للهجوم على أي دولة بل للدفاع عن أنفسنا ولكي لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا".

ويأتي ذلك في ظل استعدادات إيران للرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مواقع عسكرية حساسة في طهران.

txt

بعد الانتخابات الأمريكية، إيران تستعد للرد على إسرائيل بصواريخ مزودة برؤوس حربية مدمرة

txt

الوعد الصادق 3، إعلام عبري: إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إيران الهجوم الاسرائيلي الرئيس الإيراني طهران

مواد متعلقة

بعد الانتخابات الأمريكية، إيران تستعد للرد على إسرائيل بصواريخ مزودة برؤوس حربية مدمرة

الوعد الصادق 3، إعلام عبري: إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي

خبير: رد إيران على إسرائيل سيتجاوز 5 أضعاف عملية «الوعد الصادق»

الأكثر قراءة

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

البترول تنفي زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

عودة مفاوضات الزمالك مع لاعب ليفربول، ما القصة؟

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads