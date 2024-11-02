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حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

حنان ترك،فيتو
حنان ترك،فيتو

في ظل احتفالات الهالوين بالولايات المتحدة الأمريكية، صدمت الفنانة حنان ترك جيرانها الأمريكيين برسالة تعتذر فيها عن استضافتهم في بيتها في احتفالات، مشيرة إلى أنها لا تحتفل بتلك المناسبة.

حنان ترك تقدم الحلوى لجيرانها في أمريكا 

ووضعت  حنان ترك رسالة على باب منزلها وجهتها لجيرانها،  تعتذر فيها عن عدم مشاركتها في هذه الاحتفالات  حيث تقيم حاليًا بالولايات المتحدة.

ونشرت الفنانة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو أظهر مجموعة من الرسائل المطبوعة على أوراق مزينة وضعتها على طاولة أمام باب بيتها.

كما نشرت فيديو جديد ظهرت فيه وهي تعد قطع الشيكولاته وحلوى الوافل على جيرانها في الشارع لإضافة أجواء من البهجة والسعادة على الأطفال في ظل الأجواء الاحفالية التي تتسم بمظاهر الرعب والمشاعر السلبية في أعياد الهالوين.

وكتبت ترك في الرسائل باللغة الإنجليزية: "أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين، ولكن بما أنكم أتيتم ونوّرتم عتبة بابي، سأفتح منزلي خصيصًا لكم غدًا، من الساعة 5 إلى 7 مساءً، مع فطائر مصنوعة في البيت وحلوى الشوكولاتة".

وأضافت: "زيارتكم تعني الكثير بالنسبة لي، وبينما لا أستطيع تقديم أي حلويات للهالوين اليوم، فأنا متحمسة لمشاركة شيء مميز معكم غدًا.. أتمنى لكم فصل خريف رائع".

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حنان ترك أمريكا احتفالات الهالوين

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