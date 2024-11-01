الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ميقاتي: إسرائيل ترفض كل مساعي التهدئة

ميقاتي
ميقاتي

 قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، خلال لقائه قائد قوات اليونيفيل، إن توسيع إسرائيل لعدوانها على المناطق اللبنانية وأوامر الإخلاء للسكان مؤشرات تؤكد رفض إسرائيل لمساعي التهدئة.

 وسبق وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن تهديدات دولة الاحتلال للمدنيين لإخلاء مدن بأكملها والنزوح جريمة حرب.

وأضاف ميقاتي: "طلبنا من الهيئات الدبلوماسية تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.. التصعيد الإسرائيلي المستمر لا يبعث على التفاؤل في الفترة القصيرة المقبلة".

يديعوت أحرونوت: مقتل 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا في أكتوبر

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 88 جنديا ومدنيا إسرائيليا قتلوا خلال شهر أكتوبر الماضي.

كما قالت الصحيفة إن 19 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة الشهر الماضي.

 

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