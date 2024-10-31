تعرف على ضوابط الاختلاط بين الرجل والمرأة وحدود التعامل بينهما

الاختلاط بين الرجل والمرأة، سلك الإسلام طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، والإسلام دين حنيف وسمح بالتعاون بين الرجل والمرأة والمشاركة في الأعمال.

ضوابط الاختلاط بين الرجل والمرأة

أباحت الشريعة الإسلامية التعامل بين الرجل والمرأة ووضعت ضوابط تحدد التعامل للحفاظ على استقرار المجتمع وتوازنه. فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم.

وأباحت الشريعة الإسلامية معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، فالاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات ومقرات العمل وغيرها من المحافل والمناسبات العامة جائز ولا مانع منه شرعًا ما دام في حدود الالتزام بالآداب العامة والأحكام الشرعية والأخلاق.

وعلى ذلك دلَّت السنة النبوية الشريفة؛ من ذلك: ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ"، وترجم له البخاري بقوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).

وقال العلامة ابن بطال في "شرحه على البخاري" (6/ 53، ط. الرشد): [وفيه: أن الحجاب (أي: انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل المباشر) ليس بفرضٍ على نساء المؤمنين، وإنما هو خاصٌّ لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]] اهـ.

وجاء في "الصحيحين" أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في إطعامه الضيف: "أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين".

وفي رواية ابن أبي الدنيا في (قِرى الضيف) من حديث أنس رضي الله عنه: "أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه بسمنٍ ثم قَرِّبيه، وأمري الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان". وظاهره أنهم اجتمعوا على طبقٍ واحد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].

الاختلاط بين الجنسين في السنة النبوية، فيتو

ما حدود التعامل بين الجنسين؟

أولا: الابتعاد عن الخلوة الشرعية التي لا تجوز إلا بين المحارم؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30]. وقال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].

ثانيا: الالتزام بحفظ حرمات الله تعالى في البصر والسمع والمشاعر.

ثالثا: لم يمنع الإسلام المرأة من العمل، ولكن بشرط أن يكون ملائما لفطرة المرأة الخَلقية ووظيفتها الجسدية إذا ما أمنت الفتنة وروعيت الأحكام الشرعية، من خلال امتناع الخلوة وجميع التصرفات غير الشرعية.

ضوابط الاختلاط بين الجنسين، فيتو

هل يجوز للرجل أن يصافح المرأة؟ وما حكم الدين في ذلك؟

إن مصافحة الرجل للمرأة تختلف وفقا للعلاقة التي تربطه بها، فإن كانت المرأة من المحارم فلا حرج في مصافحتها، لما روى أبو داود والترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يقبل فاطمة -رضي الله عنها- وتقبله إذا دخل عليها.

وأيضا مصداقا لقول الله تعالي: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ"، فأحل الله للمرأة أن تبدي زينتها أمام المحارم، فمن باب أولى يجوز لها مصافحتهم أيضا.

أما إذا كانت المرأة من غير المحارم فلا يجوز للرجل أن يصافحها إلا إذا كانت المرأة عجوزا فانية لا تشتهي ولا تُشتهىَ فهو جائز ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السلام باليد لو بين رجال ورجال حلال، ولو بين نساء ونساء فهو حلال أيضا.

وأضاف، أن الخلاف دائر بين السلام بين الرجال والنساء، منوها أن جمهور الفقهاء يرون أنه حرام ولا يجوز، وبعض الفقهاء أجازوه إن أمنت الفتنة ولم تحدث الشهوة.