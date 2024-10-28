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منوعات

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

رجل تركي، فيتو
رجل تركي، فيتو

 في واقعة غريبة من نوعها ذكرت تقارير إعلامية أن رجل تركي يُدعى أوزكان إيديك أعاد مبلغا ماليا كبيرا تم تحويله إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ.

عامل تركي يعيد مبلغ وقدره 670 ألف دولار 

 وأوضح الإعلام التركي أن  إيديك ينحدر  من ولاية إزمير الساحلية جنوب غربي تركيا على بحر إيجه، وحظي بإعجاب الأوساط التركية بعد تصرفه غير المتوقع.

وأفاد موقع "N-Tv"، بأن أوزكان إيديك، الذي يعمل عامل تنظيفات ويبلغ من العمر 42 عاما، أعاد مبلغ 23 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 670 ألف دولار أمريكي، بعدما دخل المبلغ إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ وفورا، تواصل مع خدمة العملاء في البنك فور اكتشافه المبلغ.

وأوضح إيديك في مقابلة تلفزيونية أنه فوجئ بوجود أكثر من 23 مليون ليرة في حسابه البنكي، فاتصل بخدمة العملاء مباشرة، ثم توجه إلى فرع البنك للتحقق من أن هذه الأموال تم إيداعها بالخطأ، ليطلب إعادة تحويلها إلى صاحبها، مشيرا إلى أنه "اتصل بالشرطة بعد أن اكتشف المبلغ الكبير في حسابه".

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