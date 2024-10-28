عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه
في واقعة غريبة من نوعها ذكرت تقارير إعلامية أن رجل تركي يُدعى أوزكان إيديك أعاد مبلغا ماليا كبيرا تم تحويله إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ.
عامل تركي يعيد مبلغ وقدره 670 ألف دولار
وأوضح الإعلام التركي أن إيديك ينحدر من ولاية إزمير الساحلية جنوب غربي تركيا على بحر إيجه، وحظي بإعجاب الأوساط التركية بعد تصرفه غير المتوقع.
وأفاد موقع "N-Tv"، بأن أوزكان إيديك، الذي يعمل عامل تنظيفات ويبلغ من العمر 42 عاما، أعاد مبلغ 23 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 670 ألف دولار أمريكي، بعدما دخل المبلغ إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ وفورا، تواصل مع خدمة العملاء في البنك فور اكتشافه المبلغ.
وأوضح إيديك في مقابلة تلفزيونية أنه فوجئ بوجود أكثر من 23 مليون ليرة في حسابه البنكي، فاتصل بخدمة العملاء مباشرة، ثم توجه إلى فرع البنك للتحقق من أن هذه الأموال تم إيداعها بالخطأ، ليطلب إعادة تحويلها إلى صاحبها، مشيرا إلى أنه "اتصل بالشرطة بعد أن اكتشف المبلغ الكبير في حسابه".
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