إعلام عبري نقلا عن مصادر أمريكية: الهجوم الإسرائيلي على إيران بدأ

أفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر أمريكية فجر اليوم السبت، بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران قد بدأ.

وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران فجر اليوم السبت، دون تحديد مصدرها.