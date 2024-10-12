إسرائيل وحزب الله يتبادلان إطلاق مئات القذائف في يوم الغفران

أعلن جيش الاحتلال أن قواته قصفت 280 هدفًا تعود إلى جماعة حزب في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة، شملت بنى تحتية تحت الأرض، ومخازن أسلحة، ومراكز قيادة عسكرية، وذلك خلال يوم الغفران.

قصف متبادل بين إسرائيل ولبنان في يوم الغفران

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له على منصة إكس أنه "في أقدس الأعياد لدى الشعب اليهودي، أطلق حزب الله نحو 320 قذيفة باتجاه المدنيين الإسرائيليين، يجب أن يخبرك هذا بكل ما تحتاج إلى معرفته عن أعدائنا".

وقال الجيش إنه رصد السبت، إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان نحو هضبة الجولان السوري شمالًا.

وقالت قناة "12" العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان نحو هضبة الجولان، حيث تم اعتراض بعضها، فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة، ولم يؤد إطلاق الصواريخ إلى وقوع إصابات".

ودوت صافرات الإنذار في بلدة مجدل شمس ومستوطنة كيدمات تسفي في هضبة الجولان، وفق القناة ذاتها.

في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيان أن مقاتليه "استهدفوا قاعدة حوما في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية".