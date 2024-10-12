السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

أهل طفل تخلص من حياته بالقطامية: "الألعاب السبب ولا نتهم أحدا"

طفل تخلص من حياته
طفل تخلص من حياته بالقطامية

استمعت نيابة القطامية لأقوال أهل طفل تخلص من حياته عقب شنق نفسه داخل حمام شقتهم بمنطقة القطامية بسبب خلافات مع شقيقته.

وقال أهل الطفل: إن مشادة كلامية عادية نشبت بين المتوفى وأخته بسبب الألعاب.

وأضاف أهل الطفل أن شقيقة المتوفى هددته بوالده، والذي كان يخاف منه كثيرا وفوجئوا بأنه تخلص من حياته.

وأشار أهل المتوفى أنهم لا يشتبهون في أحد جنائيا، ولا يتهمون أحدا.

أهل طفل تخلص من حياته بالقطامية: "الألعاب السبب ولا نتهم أحدا"

تلقت مباحث قسم شرطة القطامية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل حمام منزله في القطامية وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.


وبالفحص والتحري، تبين أن المتوفى نشبت بينه وبين شقيقته مشادة كلامية قامت على إثرها بالاتصال بوالدها، وأخبرته فقام الطفل بالدخول إلى الحمام وشنق نفسه مستخدما الحزام.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة القطامية قسم شرطة القطامية النيابة العامة القطامية

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