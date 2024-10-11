الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

اسرائيل تزعم العمل علي خطة عودة سكان الشمال لبلداتهم

الجيشالاسرائيلي،فيتو
الجيشالاسرائيلي،فيتو

ادعي  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يعمل على إعادة سكان المناطق الشمالية إلى بلداتهم بأمان وبنظرة مستقبلية.

الاحتلال يزعم إعادة سكان المناطق الشمالية لبلداتهم

وزعم الجيش أن رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أجريا تقييما أمنيا،  أمس الخميس، داخل جنوب لبنان.

وقال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي في مقطع فيديو خلال التجمع نشره الجيش: "نواصل العمل ضد العدو ولن نتوقف حتى نضمن إمكانية إعادة السكان (الذين تم إجلاؤهم من الشمال) بأمان، ليس الآن فحسب بل وبنظرة مستقبلية".

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وهدد: "إذا فكر أي شخص في إعادة بناء هذه القرى مرة أخرى (القرى المستهدفة في الجنوب اللبناني)، فسوف يعرف أنه لا جدوى من بناء بنية تحتية  لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يعمل على شل قدراتها مرة أخرى".

وتابع هليفي: "لدينا 7 فرق مناورة، 3 في قطاع غزة، و4 فرق تعمل هنا (الجبهة الشمالية) والجيش يعمل في مناطق أخرى".

وأوضح أن الجيش: "يعمل في كل القطاعات سواء البقاع او بيروت، سواء شمال الليطاني أو جنوبه".

 

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