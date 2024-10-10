والدة فتاة سقطت من الطابق الخامس بالقطامية: «كان عندها أنيميا وبتدوخ»
استمعت نيابة القطامية لأقوال والدة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وذلك بعد أن أصيبت بدوار مفاجئ أفقدها توازنها.
وقالت والدة الفتاة إن ابنتها كانت تعاني من مرض نقص الحديد والأنيميا وينتابها دوار بسببه وهو ما تسبب في وفاتها.
وأضافت والدة الفتاة أنها لا تشتبه في أحد جنائيا ولا تتهم أحدا.
وكان قسم شرطة القطامية تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين أن الجثة تعود لطالبة بالصف الثالث الثانوي، وقد لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس أثناء وقوفها أصيبت بدوار أفقدها التوازن فسقطت علي الأرض.
وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.