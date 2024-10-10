الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

والدة فتاة سقطت من الطابق الخامس بالقطامية: «كان عندها أنيميا وبتدوخ»

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

استمعت نيابة القطامية لأقوال والدة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها، وذلك بعد أن أصيبت بدوار مفاجئ أفقدها توازنها.  

وقالت والدة الفتاة إن ابنتها كانت تعاني من مرض نقص الحديد والأنيميا وينتابها دوار بسببه وهو ما تسبب في وفاتها. 

وأضافت والدة الفتاة أنها لا تشتبه في أحد جنائيا ولا تتهم أحدا. 

وكان قسم شرطة القطامية تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين أن الجثة تعود لطالبة بالصف الثالث الثانوي، وقد لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس أثناء وقوفها أصيبت بدوار أفقدها التوازن فسقطت علي الأرض.

وتم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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نيابة القطامية قسم شرطة القطامية النيابة العامة

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