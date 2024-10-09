التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس بالقطامية
أمرت نيابة القطامية بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها وذلك بعد أن أصيبت بدوار مفاجئ أفقدها توازنها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة أسفل عقار.
وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين أن الجثة تعود لطالبة بالصف الثالث الثانوي، وقد لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس أثناء وقوفها أصيبت بدوار أفقدها التوازن فسقطت علي الأرض.
تم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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