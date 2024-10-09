الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس بالقطامية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أمرت نيابة القطامية بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها وذلك بعد أن أصيبت بدوار مفاجئ أفقدها توازنها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة أسفل عقار.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين أن الجثة تعود لطالبة بالصف الثالث الثانوي، وقد لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس أثناء وقوفها أصيبت بدوار أفقدها التوازن فسقطت علي الأرض.


تم نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة القطامية قسم شرطة القطامية النيابة العامة

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا أثناء إنقاذ صديقه بأبو النمرس

نص تقرير الطب الشرعي بشأن جثة سيدة قتلها زوجها العرفي في البساتين

انتشال جثة شخص سقط أسفل عجلات القطار بنفق فكتوريا

الأكثر قراءة

الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لبيانات اقتصادية

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في محلات الصاغة

لا تملكها إسرائيل.. القنبلة GBU-57A/B السلاح الوحيد القادر على تدمير البرنامج النووي الإيراني (إنفوجراف)

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأربعاء

الفنان طارق ريحان يغادر قسم الزاوية الحمراء بعد قرار إخلاء سبيله

وفاة متعهد الحفلات حسن عاكف، ومحمد رحيم ينعيه

منوعات

المزيد

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

لا تملكها إسرائيل.. القنبلة GBU-57A/B السلاح الوحيد القادر على تدمير البرنامج النووي الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر، والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله (فيديو)

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية