الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

جامع قمامة متهم بالتحرش بسيدة بالقطامية: بلاغها كيدي

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

استمعت نيابة القطامية لأقوال جامع قمامة متهم بالتحرش بربة منزل، أثناء صعودها إلى شقتها. 

ونفى المتهم ما نسب إليه من اتهامات مشيرا إلى أنه والسيدة يعملان سويا وما قامت به هو نكاية فيه بسبب خلافات العمل.

وعن تواجده في محل سكنها رد بأنه كان يحاول إنهاء الخلاف بينهما. 

وكانت مباحث قسم شرطة القطامية تلقت بلاغا من ربة منزل يفيد بتضررها من جامع قمامة لتحرشه بها في مدخل العقار الذي تسكن فيه.

وبالفحص والتحري تم التوصل إلى المتهم وضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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