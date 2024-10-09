المشدد 3 سنوات لشخص متهم بالاتجار في البشر بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات لشخص لاتهامه بالاتجار بالبشر في منطقة دار السلام، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه قام بإنشاء حساب عبر «فيسبوك» ينظم جماعة إجرامية لتهريب بعض الأشخاص على طرق الهجرة غير الشرعية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وضبطه وبحوزته هاتف محمول وجهاز حاسب آلي وبفحصها فنيًا تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بممارسته لذلك النشاط الإجرامي وتولت النيابة العامة التحقيق.