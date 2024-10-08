الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الهمالايا، فيتو
الهمالايا، فيتو

لقي 5 متسلقين روس حتفهم في جبال الهمالايا أثناء تسلقهم قمة "داولاجيري"، سابع أعلى قمة في العالم، وفق ما أعلن مسؤول نيبالي، اليوم الثلاثاء.  

وبحسب «ارم»، قال راكيش جورونج من هيئة السياحة المسؤولة عن قطاع تسلق الجبال لوكالة فرانس برس إن "فريق الإنقاذ المروحي عثر على خمس جثث"، مشيرًا إلى أن الضحايا تعرضوا للسقوط.

 

تسلق سابع أعلى قمة في العالم

ولم يرسل أفراد المجموعة الذين تسلقوا القمة البالغ ارتفاعها 8167 مترًا، أي علامة على بقائهم على قيد الحياة منذ مساء الأحد.

وقال جورونج إن متسلقًا سادسًا، كان قد عاد قبل وقوع الحادث، تم إنقاذه ونقله إلى المستشفى في كاتماندو.

وتشيع حوادث الجبال المميتة في نيبال التي تجتذب قممها الثماني التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر متسلقي الجبال من جميع أنحاء العالم. وفي العام 2023، تسببت هذه الحوادث في وفاة 18 شخصًا، وهو رقم قياسي.

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جبال الهمالايا الهمالايا داولاجيري اعلي قمة في العالم سابع أعلى قمة في العالم كاتماندو حوادث الجبال

مواد متعلقة

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

باحثون يكشفون أفضل طريقة لخفض شعور كبار السن بالوحدة

التحليق دون وقود، باحثون يطورون تقنية جديدة للطائرات

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

نجيب ساويرس معلقا على ظاهرة الأثرياء الجدد: كنت بغسل الأطباق في ألمانيا

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

نجل ليلى طاهر: والدتي لها أثر بالغ في تنمية تذوقي الفني وتوجهاتي الأدبية

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر وموريتانيا

منوعات

المزيد

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا يحرص اليهود على الحياة أكثر من المشركين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية