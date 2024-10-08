المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في إحداث عاهة مستديمة لشاب في منشأة ناصر.



وأسندت النيابة العامة لكل من ع.ا عاطل، م.ح عاطل، تهم حيازة فرد خرطوش وإحداث عاهة مستديمة لشاب.



وكشف التقرير الطبي أن المجني عليه اصيب بعاهة مستديمة في رجله نتيجة تعرضه لطلق خرطوش.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من المستشفى يفيد باستقبال شخص مصاب بطلق خرطوش.



وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض عليهما واعترفوا بارتكاب الواقعة وارشدوا عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.