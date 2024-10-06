السيطرة على حريق محدود داخل فندق بالجيزة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود داخل فندق بالجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في فندق، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق.
وتبين بالفحص نشوب حريق داخل الفندق وتم السيطرة عليه، دون وقوع خسائر بشرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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