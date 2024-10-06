الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق محدود داخل فندق بالجيزة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محدود داخل فندق الفور سيزون بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود داخل فندق بالجيزة. 

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

سقوط مزور الزقازيق لترويج المستندات الرسمية المزورة مقابل أموال

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن  الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق في فندق، وعلي الفور تم  الدفع  بـ 3 سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل الفندق وتم السيطرة عليه، دون وقوع خسائر بشرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حريق حريق فندق حريق الجيزة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

سقوط مزور الزقازيق لترويج المستندات الرسمية المزورة مقابل أموال

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات فى أسوان

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5770 بطاقة رقم قومي في 10 محافظات

ضبط 25 ألفا و920 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 46 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات خلال حملات بأسيوط وأسوان ودمياط

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

سقوط عنصر إجرامي بحوزته 50 كيلو هيدرو بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

وصول جمال مبارك إلى النصب التذكاري للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر (صور)

عمرو زكي: صرفت 9 ملايين جنيه على علاجي، ومتعب آخر المهاجمين في المنتخب

وصول علاء مبارك إلى قبر والده للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

اتجاه في الأهلي لإعلان عرض القندوسي للبيع

في ذكرى نصر أكتوبر الـ51، رسالة مؤثرة من سفير قطر بالقاهرة للمصريين

السيطرة على حريق محدود داخل فندق بالجيزة

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق بيت الوطن فى الطرح التكميلي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية