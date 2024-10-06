رجل يضرم النار في نفسه بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين قرب البيت الأبيض

ذكرت شبكة إن بي سي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن رجلا أضرم النار في نفسه في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من البيت الأبيض.

رجل يضرم النار في نفسه في مظاهرة مؤيدة لفلسطين

وأطلق الرجل العديد من الهتافات المؤيدة للفلسطينيين أثناء إشعال النار في نفسه قرب البيت الأبيض.

مظاهرات عارمة في أنحاء العالم لدعم غزة

وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدة مدن رئيسية في أنحاء العالم، أمس السبت، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، والتنديد بالمجازر الإسرائيلية، مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى للحرب على القطاع.

وشارك نحو 40 ألف متظاهر في مسيرة في وسط لندن، وتجمّع آلاف آخرون في باريس وروما ومانيلا وكيب تاون ومدينة نيويورك.

وأُقيمت مظاهرات أيضًا بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل في العدوانين على غزة ولبنان.