الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رجل يضرم النار في نفسه بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين قرب البيت الأبيض

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين،
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فيتو

ذكرت شبكة إن بي سي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن رجلا أضرم النار في نفسه في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من البيت الأبيض.

رجل يضرم النار في نفسه في مظاهرة مؤيدة لفلسطين 

وأطلق الرجل العديد من الهتافات المؤيدة للفلسطينيين أثناء إشعال النار في نفسه قرب البيت الأبيض.

مظاهرات عارمة في أنحاء العالم لدعم غزة

وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدة مدن رئيسية في أنحاء العالم، أمس السبت، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، والتنديد بالمجازر الإسرائيلية، مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى للحرب على القطاع.

وشارك نحو 40 ألف متظاهر في مسيرة في وسط لندن، وتجمّع آلاف آخرون في باريس وروما ومانيلا وكيب تاون ومدينة نيويورك.

 وأُقيمت مظاهرات أيضًا بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل في العدوانين على غزة ولبنان.

txt

رسائل وتحذيرات مصرية لوقف الممارسات العدوانية تجاه فلسطين ولبنان

txt

الطريق إلى البيت الأبيض.. شهر على انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. السباق يحتدم.. الديمقراطيون يغازلون العرب والمسلمين.. وترامب يدعو إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فلسطين البيت الأبيض قطاع غزة لندن الهتافات المؤيدة للفلسطينيين العدوان على قطاع غزة

مواد متعلقة

إسرائيل تخلي مناطق واسعة شمال غزة تمهيدا لعملية عسكرية

البيت الأبيض: أمريكا تنسق مع إسرائيل للرد على إيران

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المفاوضات بدأت، أهلي جدة يخطط لضم صلاح وفان دايك

من ذاكرة أكتوبر المجيدة، محمد العباسي أول من رفع العلم على أرض سيناء يوم العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

خبير لوائح: من حق الأهلي اللجوء إلى "فيفا" لفسخ التعاقد مع القندوسي

رسالة قرينة الرئيس السيسي في الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الأحد، البصل يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدول الأكثر إنتاجا للألماس 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية