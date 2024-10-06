الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل في التجمع

حريق منزل، فيتو
حريق منزل، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل منزل في منطقة التجمع الأول لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل منزل في منطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة من الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.


وبالفحص والتحري تبين أن النيران نشبت فى غرفة من الخشب وبداخلها سونا ومشاية كهربائية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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