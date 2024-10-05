الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل أصيب في حادث بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل أصيب إصابات خطيرة بعدما صدمته سيارة أثناء ركوبه دراجة بمنطقة التجمع الأول، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب بأحد شوارع منطقة التجمع الاول

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن سيارة مسرعة صدمت طفل مما اسفر عن إصابته إصابات بالغة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.