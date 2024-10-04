الجمعة 04 أكتوبر 2024
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تقارير: الأمريكيون يشترون ورق تواليت بكميات كبيرة لهذا السبب

ورق تواليت
ورق تواليت

أفادت شبكة سي CNN بأن الأمريكيين، وسط إضراب عمال الموانئ، يخشون حدوث مشاكل في عرض بعض المنتجات، وبدأوا في شراء ورق التواليت، على الرغم من أن غالبيته من إنتاج بلادهم.

وأضافت: "في يوم الثلاثاء، ظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نقص في بعض المواد الاستهلاكية، وظهرت الرفوف فارغة حيث ينبغي تواجد ورق التواليت، وبدرجة أقل، المناشف الورقية".

 

أكثر من 90% من ورق التواليت يتم إنتاجه في الولايات المتحدة

وأكدت القناة أن أكثر من 90% من ورق التواليت يتم إنتاجه في الولايات المتحدة، بينما يتم استيراد الباقي عن طريق البر من المكسيك وكندا، لذلك لا يمكن أن تؤثر إضرابات الموانئ بأي شكل من الأشكال على توافر هذه المادة على رفوف المحلات التجارية.

تستشهد القناة التلفزيونية بمنشور من مستخدم شبكة التواصل الاجتماعي X،  يشير إلى الذعر الذي عاشه الأمريكيون والمقيمون في البلدان الأخرى خلال جائحة فيروس كورونا، حيث سارعوا لشراء ورق التواليت والسلع الأساسية الأخرى: "في تلك الفترة اختفى ورق التواليت بسرعة من رفوف متجر Walmart المحلي في فيرجينيا".

من جانبها، قالت الرابطة الدولية لعمال الشحن والتفريغ (ILA) يوم الجمعة إنها أنهت الإضراب وتوصلت إلى اتفاق مؤقت يستمر حتى 15 يناير 2025. ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرار، قائلا إنه حاسم في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع عواقب إعصار هيلين المدمر.

ووفقا للتقديرات المختلفة، هذا الإضراب كان سيكلف الاقتصاد الأمريكي خمسة مليارات دولار يوميا. وذكرت وسائل الإعلام أن ذلك قد يؤثر أيضا سلبا على إمدادات المنتجات القابلة للتلف، مثل الموز واللحوم الطازجة.

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