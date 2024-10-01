السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش وسلاح أبيض بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات في حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض مطواة بمنطقة منشأة ناصر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض – مبلغ مالى).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.