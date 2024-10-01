الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش وسلاح أبيض بمنشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات في حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض مطواة بمنطقة منشأة ناصر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض – مبلغ مالى).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات القاهرة منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح نارى فى سوهاج

ضبط 54 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط

التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع فتاة بجرعة مخدرات زائدة في بدر

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف مناطق في الشرق الأوسط الليلة

البنتاجون يوجه رسالة تهديد إلى إيران بعد قصف إسرائيل

انخفاض كبير في أسعار الطماطم بالأسواق، تعرف على التفاصيل

أخبار الرياضة اليوم، أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي،الزمالك يرفض احتراف لاعب الفريق، تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 02 - 10- 2024

أول تعليق من أبو عبيدة على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

ليلة دامية في إسرائيل، قتلى وجرحى في عملية فدائية بشوارع تل أبيب (فيديو)

خامنئي يوجه رسالة إلى إسرائيل بعد هجمات إيران الصاروخية

منوعات

المزيد

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، تراجع البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والهموم

أيمن أبو عمر: هذا الرجل اشترى الجنة 3 مرات (فيديو)

باب التوبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 39 من سورة المائدة

المزيد
الجريدة الرسمية