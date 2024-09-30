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حوادث

ثراء المجني عليهم السبب، اعترافات المتهم بالشروع في قتل زوجين بالتجمع

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى عاطل متهم بـ الشروع في قتل عامل وزوجته بآلة حادة أثناء ضبطهم له خلال محاولته سرقة شقتهم الخاصة بمنطقة التجمع الأول باعترافات تفصيلية امام نيابة القاهرة الجديدة.

ثراء المجني عليهم السبب 


وقال المتهم انه لاحظ ان المجني عليهما اثرياء وكثيرا ما يعطيان لوالده اموال وطعام وملابس جديدة وينفقان ببذخ.


واشار المتهم الي انه ظل يراقبهم وجمع معلومات عن الزوجين فعلم انهما ليسا لديهم ابناء فخطرت في ذهنه سرقتهما، لانفاق الاموال علي شراء المخدرات.


تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عامل وزوجته يفيدان بتضررهما من نجل حارس العقار لقيامه بالتعدي عليهما بآلة حادة خلال ضبطهما له أثناء سرقته شقتهما داخل العقار وفراره بسيارتهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ تبين صحته وبالتحري تبين أن نجل حارس العقار وراء ارتكاب الواقعة.


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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول مديرية أمن القاهرة

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