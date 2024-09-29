حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين شمال الجليل
أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استهداف تحركات لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالجليل الأعلى شمال غرب إسرائيل.
حزب الله يقصف جنود إسرائيليين
وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت جماعة "حزب الله"، أنها قصفت معسكر أوفيك شمالي إسرائيل بصواريخ "فادي 1".
وقالت الجماعة في بيان، إن عناصرها قصفوا "معسكر أوفيك بصلية بصواريخ فادي 1، دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين"، وفق وكالة "الأناضول".
حزب الله يقصف معسكرا إسرائيليا
وسبق أن قال مصدر أمني لبناني، إن صاروخ "فادي 1" هو من عيار 220 ميلمترًا، ومداه 80 كيلومترًا، أما صاروخ "فادي 2" فهو من عيار 303، ويصل مداه إلى 105 كيلومترات.
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