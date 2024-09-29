الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة مليون جنيه رواتب موظفين

متهم
متهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة 3 أشخاص متهمين بسرقة مليون جنيه رواتب موظفين من شخص بمنطقة التجمع الخامس، إلى محكمة الجنايات.

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى يحملون جنسية إحدى الدول تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص بأنه عقب صرفه مبلغ مالى "مليون جنيه قيمة رواتب عاملين بالشركة محل عمله" من أحد البنوك بمحل البلاغ ووضعها داخل سيارته، وبعد تحركه بالسيارة فوجئ بوجود ثقب بأحد الإطارات فقام بالتوقف لاستبيان الأمر، فقام شخص مجهول بسرقة الحقيبة بأسلوب المغافلة.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنوك" وقيامهم بإتلاف إطار السيارة الخاصة بالمجنى عليه، واستئجارهم السيارة المستخدمة فى الواقعة من أحد معارض السيارات كائن بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة باستخدام جواز سفر "مزور"، كما أضافوا بقيامهم بشراء 8 خطوط هواتف محمولة من أحد الأشخاص قبل ارتكاب الواقعة، وعقب انتهائهم من ارتكاب الواقعة قاموا بتحويل جزء من المبلغ المالى المستولى عليه "عملة محلية" إلى "عملة أجنبية" من ذات الشخص.

تم تحديده وضبطه عقب تقنين الإجراءات وتبين أنه (صاحب محل خدمات المحمول – كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وعثر بحوزته على مبلغ مالى عملات محلية – مبلغ مالى بالمحافظ الإلكترونية – هاتف محمول يحوى محافظ إلكترونية)، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتحصله على المبالغ المالية من العملة الأجنبية من (شقيقه مقيم بالخارج).

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نيابة القاهرة الجديدة التجمع الخامس وزارة الداخلية

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