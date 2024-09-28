مش ضابطة، مصدر أمني يكشف حقيقة منشور متداول عن سيدة بمواقع التواصل الاجتماعي

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله من أحد الأشخاص المتواجدين خارج البلاد بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى ادعى تواصل إحدى السيدات من متابعي صفحته معه، وذكر "اسمها" وادعى كونها تعمل ضابطة شرطة.



وأكد المصدر الأمنى، أنه لا يوجد بوزارة الداخلية ضابطة شرطة تحمل ذات الاسم المشار إليه.

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