خامنئي: إسرائيل أصغر من أن توجه ضربة لبنية حزب الله

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الكيان الصهيوني أصغر من أن يوجه ضربة مهمة لبنية حزب الله القوية.

وأوضح المرشد الإيراني أن مصير المنطقة تحدده قوات المقاومة وعلى رأسها حزب الله، مشيرا إلى أن العصابة الإرهابية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تتعلم درسا من حربها الإجرامية في غزة.

وأضاف: "كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه".

وفي وقت سابق كشف مصدر عن نقل المرشد الإيراني علي خامنئي لـ"مكان آمن"، خاصة بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله.

المصادر التي نقلت عنها رويترز، قالت إن "الزعيم الأعلى الإيراني نقل إلى مكان آمن مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة".

وأضافت مصادر أن "إيران على اتصال دائم بجماعة حزب الله وحلفائها الإقليميين الآخرين لتحديد الخطوة التالية بعد مقتل نصر الله".