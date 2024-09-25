وزير الأشغال اللبناني يهدد: أي دخول لأراضينا لن يكون نزهة
حذر علي حمية وزير الأشغال اللبناني، اليوم الأربعاء، من أي دخول بري للعدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية مؤكدًا أن أي دخول لن يكون نزهة.
وزير الأشغال اللبناني يهدد إسرائيل
وقبل وقت سابق، قال وزير الأشغال اللبناني إن مطار بيروت مستمر بالعمل، وهناك شركات طيران عربية وأجنبية علقت بعض رحلاتها وهذا القرار يعود لها، ولكن بالنسبة لنا المطار مستمر بالعمل والمغادرون والواصلون إلى المطار بالآلاف.
عودة العمل في مطار بيروت
ونقلت قناة الجديد اللبنانية عن حمية قوله في تصريحات من المطار اليوم، إن مطار بيروت الدولي مستمر بالعمل على قدم وساق، كما أن المغادرين والواصلين بالآلاف ولا إجلاء للرعايا عبر المطار حتى اليوم.
وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي أصبح هدفه المدنيين، والدليل على ذلك أنه في أقل من 24 ساعة سقط أكثر من 555 شهيدًا و2000 جريح من المدنيين في مجمعات سكنية".
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