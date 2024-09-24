الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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الإعلامى محمد فودة يحيى الذكرى الـ 11 لوفاة والدته، ويعلق: "أفتقد الحب الحقيقي والصادق فى حياتى"

محمد فودة يحيى الذكرى
محمد فودة يحيى الذكرى الـ 11 لوفاة والدته، فيتو

حرص الكاتب والإعلامى محمد فودة على إحياء الذكرى الحادية عشرة لوفاة والدته الحاجة تحية عبد المطلب، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك حيث كتب قائلا: "حينما تمر الذكرى السنوية لست الحبايب  "الحاجة تحية" أشعر بحالة من افتقاد الحب الحقيقى والصادق فى حياتى، فلم تكن مجرد أم، بل كانت بمثابة الظهر والسند ليس فى حياتها فقط، فما تزال دعواتها مصدر إلهام للقوة والقدرة على الاستمرار ومواجهة مشاكل الحياة".


وأضاف الكاتب والإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ":فى أصعب المواقف وأقساها على نفسي كانت وما تزال دعواتها بمثابة عصا موسى التى تصنع لى ما يشبه المعجزات".


واختتم فودة حديثه قائلا: “رحمك الله يا أمى فى الذكرى السنوية الـ١١ لرحيلك، فأنت الآن وبكل تأكيد فى مكان أفضل يليق بطيبة قلبك وروعة مشاعرك تجاه كل من كانوا حولك تمنحيهم الحب بلا حدود، اللهم اغفر لها ونور قبرها واجعله روضة من رياض الجنة.. وأسألكم الدعاء لها بظهر الغيب".

 

 

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