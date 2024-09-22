الأحد 22 سبتمبر 2024
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بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

الرامية الكورية الجنوبية
الرامية الكورية الجنوبية كيم يي جي، فيتو

تظهر الرامية الكورية الجنوبية كيم يي جي، صاحبة فضية المسدس الهوائي في أولمبياد باريس، في مسلسل كممثلة تلعب دور قاتلة محترفة.

 

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

وتبلغ يي جي 32 عاما، حيث حظيت بإعجاب الكثيرين بعدما ظهرت في منافسات المسدس الهوائي للسيدات بأولمبياد باريس، وهي تسدد بهدوء وبكل ثقة.

وقد نالت إشادة مشاهير مثل إيلون ماسك، بعد انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بها وهي تطلق النار، والذي كتب على منصة "إكس": "ينبغي أن تشارك في فيلم آكشن. ستؤدي دورها بعفوية دون تمثيل".

وحسبما ذكر موقع "ساوث تشاينا مورنينغ" فإن يي جي ستلعب دور قاتلة محترفة في مسلسل يحمل اسم Crush.

ونقل الموقع عن الشركة المنتجة للمسلسل وهي "آسيا لاب للترفيه" ومقرها سول قولها إن يي جي ستؤدي دور البطولة إلى جانب الممثلة الهندية أنوشكا سين دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

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الرامية الكورية الجنوبية كيم يي جي قاتلة محترفة بطلة أولمبية كورية إيلون ماسك

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