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اقتصاد

77.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع  نسبة 77.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.4% والعرب على 8.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 169.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1,094.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.0% وسجل العرب 6.8%. 

وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2,101.0 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 10,084.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات،  الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97%  عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99%  عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94%  عند مستوى 13411 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% عند مستوى 10269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63% عند مستوى 2955 نقطة.

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