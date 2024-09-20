الحكومة اللبنانية تبدأ تحقيقات موسعة في انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية

أعلن وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، عن أن الحكومة اللبنانية بدأت تحقيقات موسعة في انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية.

التفجيرات هزت لبنان وأودت بحياة 37 شخصا وأصابت الآلاف، وارتبطت بأجهزة صنعتها شركة "بي إيه سي"، التي يقع مقرها في العاصمة المجرية بودابست.

وكان عدد كبير من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37، ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.

ويأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.