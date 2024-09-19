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رياضة

أحمد مجاهد ينتقد قرار إقامة موسم استثنائي للدوري ونظام الهبوط

أحمد مجاهد الرئيس
أحمد مجاهد الرئيس السابق لاتحاد الكرة، فيتو

علق أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على قرار رابطة الأندية بإقامة موسم استثنائي من بطولة الدوري الممتاز بعد الاجتماع الذي عقد مع الأندية مساء أمس الأربعاء. 

ونشر أحمد مجاهد عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: “شكل المسابقة وتكوينها ونظامها من صلب اختصاص الاتحاد، وإذا افترضنا قبول الاتحاد فكرة تغيير النظام فلا يمكن أن نقبل فكرة أن يتم إلغاء الهبوط أو تقليل العدد في جلسة مع الأندية المشاركة”. 

وأضاف: “فالتغيير في عدد الهابطين لا يخص أندية القسم الأول فقط بل ينعكس على باقي الدرجات، صعودا وهبوطا وعددا.. هذا بخلاف أنه يجب أن يكون بناءً على دراسة فنية متكاملة ناهيك عن الدراسة التسويقية وغيرها من التفاصيل الكثير”. 

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، رسميا أن مسابقة الدوري الموسم القادم ستكون من دور واحد، على أن يتنافس أول 9 فرق على لقب الدوري، أما الفرق الـ9 الباقية فتنافس على الهبوط.

عدد جولات الدوري في الموسم المقبل

بناء على النظام الجديد الذي اعتمدته رابطة الأندية المحترفة، ووافقت عليه أندية الدوري الممتاز، فإن عدد جولات مسابقة الدوري في الموسم المقبل ستكون 25 جولة على النحو التالي:

المرحلة الأولى: 17 جولة في الدور الأول كاملا 

المرحلة الثانية: تخوض الفرق التسع المتنافسة على اللقب 8 جولات، وهي نفسها التي تخوض الفرق التسع المتنافسة على الهبوط، ليصبح عدد جولات المسابقة 25 جولة 

هبوط فريقين فقط لدوري المحترفين

واستقرت رابطة الأندية بعد اجتماعها مع الأندية على هبوط فريقين فقط للقسم الثاني (دوري المحترفين) نهاية الموسم.

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