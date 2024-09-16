الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اليوم، عرض مشروع ترويجي لمسار العائلة المقدسة بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين, فيتو
نقابة الصحفيين, فيتو

 تنظم اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة "مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث"، اليوم الإثنين، مبادرة لعرض المشروع الترويجي لمسار العائلة المقدسة بتقنية الواقع الافتراضي "VR"، وبسبع لغات في خريطة تفاعلية تشرح المسار بأحدث التقنيات التكنولوجية، وجولة بالواقع الافتراضي لنقاط المسار، التي تحتوي على شواهد أثرية من سيناء إلى محافظة أسيوط بصعيد مصر، ومعرفة 25 نقطة للمسار في كل ربوع مصر.

وتبدأ الفعاليات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بافتتاح المتحف الإلكتروني الخاص بمؤسسة مصر المباركة، كما سيتم تنظيم عدة محاضرات على مدار 3 ساعات من الساعة 6 مساءً، وحتى التاسعة مساءً تتضمن محاضرة د. محمد إسماعيل أستاذ تكنولوجيا المتاحف بجامعة عين شمس لتقديم أمثلة لمتاحف إلكترونية وشكل العروض فيها، وعرض بعض المشاهد من الـVR الخاص بمؤسسة مصر المباركة.

وتتضمن محاضرة عن المخطط الاستثماري لنقاط مسار العائلة المقدسة، وخطة الدولة لترويجه سياحيًا، يقدمها المهندس عادل الجندي رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة السياحة، وتتناول المحاضرة عرض المخطط الاستثماري على نقاط مسار العائلة المقدسة، والإجراءات والتسهيلات، التي تقدم للمستثمرين للاشتراك في تنفيذ هذا المخطط، إضافة إلى الترويج السياحي لهذا المشروع القومي.

كما سيكون هناك محاضرة عن برامج سياحية جذابة لزيارة مسار العائلة المقدسة، تقدمها د. ماري ميساك أستاذة الإرشاد السياحي بجامعة حلوان، وتتناول المحاضرة فكرة تقسيم البرامج السياحية لقطاعات مختلفة في مصر، خلالها يتمكن السائح من زيارة كل قطاع جغرافي، ومشاهدة كل الحضارات الموجودة به، ثم يعود إلى مصر أكثر من مرة لمشاهدة قطاعات جغرافية أخرى، إضافة لأمثلة لتلك البرامج، التي تبرز أيضًا معالم سياحية مهمشة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نقابة الصحفيين مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث المشروع الترويجي لمسار العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي، تعرف على التغييرات كاملة

تسبب في توترات بين الصين والغرب.. ما أهمية مضيق تايوان ؟ (انفوجراف)

بدء إيقاف التشغيل الصيفى لهذه القطارات

مصير أحمد فتوح في حالة عدم التصالح مع أهل المجني عليه

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

بعدما أمر الصدر بطردها من سرايا السلام.. تعرف على ميليشيا "أزهريون" (إنفوجراف)

ads

منوعات

المزيد

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ملاعب الجولف، صداع في رأس المسئولين عن حماية ترامب

إحباط محاولة هجرة جماعية من المغرب نحو أوروبا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 9- 2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الاثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، الأسبوع المقبل

المزيد

انفوجراف

تسبب في توترات بين الصين والغرب.. ما أهمية مضيق تايوان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالهروب من الضغوط والقيود

بماذا نطق النبي عيسى وهو في المهد؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية