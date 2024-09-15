حبس عصابة مصنع المنوفية لتصنيع مخدر الترامادول

أمرت النيابة العامة، بحبس عصابة المنوفية القائمة على إدارة مصنع لتصنيع مخدر الترامادول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكما كلفت بمصادرة المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها بقيمة مالية للمضبوطات بحوالى 20 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا) بإنشاء مصنع بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية وإستخدامه فى تصنيع العقاقير المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا للترويج لنشاطهم الإجرامى.

ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع مخدر الترامادول

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (2000 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – 350 قرص مؤثر لعقار "أبتريل" المخدر - 30 كيلو جرام لبودرة "ترامادول" المخدر - 60 قرص لعقار "ميزوتاك" – المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (20 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.