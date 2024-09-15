الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص سقط من الطابق الثامن في عين شمس

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب باصابات بالغة عقب سقوطه من الطابق الثامن بشارع الأربعين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بعثور الأهالي علي شخص مصاب باصابات بالغة أسفل عقار بشارع الأربعين.

علي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وتبين أن الشخص سقط من الطابق الثامن فأصيب بكسور وكدمات متفرقة بالجسد. 

وتم نقل المصاب الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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