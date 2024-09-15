الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص سقط من الطابق الثامن في عين شمس
أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أصيب باصابات بالغة عقب سقوطه من الطابق الثامن بشارع الأربعين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بعثور الأهالي علي شخص مصاب باصابات بالغة أسفل عقار بشارع الأربعين.
علي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ وتبين أن الشخص سقط من الطابق الثامن فأصيب بكسور وكدمات متفرقة بالجسد.
وتم نقل المصاب الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.