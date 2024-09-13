تفاصيل التحقيق في انهيار عقار شبرا.. إزالة منزل مجاور سبب وقوع الانهيار.. مصرع ابنتي صاحب العقار وحفيدته.. واستدعاء مسئولي الحي

تواصل نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق في انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا مصر وأسفر عن مصرع ابنتي صاحب العقار وحفيدته.

التحقيقات تكشف مفاجآت

وكشفت تحقيقات النيابة أن العقار المنهار كان به تصدعات وشقوق كبيرة.

وأضافت التحقيقات أن العقار المنهار تأثر بإزالة عقار مجاور له منذ عدة أشهر ولم تجر له عملية ترميم.

وأشارت التحقيقات إلى أن صاحب المنزل لم يقم بإصلاح ما حدث للعقار وتركه على حاله فانهار على ساكنيه.

قرارات النيابة في الواقعة

وصرحت النيابة بدفن ٣ جثث لابنتي صاحب العقار وابنه أحدهم الطفلة لقوا مصرعهم أسفل أنقاض العقار.

وأسماء المتوفين هم كل من: ندى سمير وشقيقتها نادين وابنة إحداهما.

وأمرت النيابة باستدعاء مسؤولي حي شبرا لسماع أقوالهم حول انهيار عقار شبرا والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص واخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة والفحص.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار في منطقة شبرا مصر، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

جهود الحماية المدنية في التعامل مع عقار شبرا المنهار

وتتمركز 5 سيارات إسعاف فى محيط موقع العقار المنهار والمكون من 4 طوابق فى منطقة شبرا لنقل أى مصابين أو ناجى من موقع الانهيار لأقرب مستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

واستعانت قوات الحماية المدنية بمعدات ثقيلة لإجراء عمليات البحث ورفع ركام عقار منهار مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا لتسهيل عمليات البحث عن أي ضحايا جراء الانهيار.

ونجحت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، فى انتشال 3 أشخاص مصابين من أسفل ركام العقار المنهار.

وتبين من التحريات والمعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق، على مساحة 180 مترا في شارع التاج رقم 13 أ- شبرا مصر.

وانتشلت قوات الدفاع المدني، جثامين سيدتين وطفلة، ضحايا العقار المنهار بشارع شكلاني، في شبرا مصر بالقاهرة وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف للمستشفى العام بشبرا.

كما نفذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، عملية إخلاء 4 عقارات مجاورة للعقار رقم 13 مكون من 4 طوابق الذي تعرض للانهيار بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة تحسبا من انهيارها وتأثير العقار المنهار فيهم حتى يتم تشكيل هيئة هندسية في فحصها والتأكد من سلامتها.