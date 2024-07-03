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حوادث

حبس المتهم بالتحرش بجارته وقتل زوجها في دار السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو
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قررت النيابة العامة حبس شاب أقدم على التحرش بجارته وقتل زوجها بمنطقة دار السلام،  وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل عامل في دار السلام

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسقوط قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام. 

 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة عامل يرتدى كامل ملابسه، ومصاب بقطع بالأوتار. 

وبسؤال زوجة الضحية قررت أن جارها المتهم تحرش بها وعندما اشتكت لزوجها توجه للمتهم لمعاتبته على فعلته لكن المتهم استل سلاح أبيض "سنجة" وقتل الضحية ولاذا بالفرار. 

 

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم  بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

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النيابة العامة مديرية أمن القاهرة موقع فيتو منطقة دار السلام

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