الثلاثاء 02 يوليو 2024
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اقتصاد

44,466 مليون ورقة منفذة بالبورصة خلال الربع الثاني من 2024

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو
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بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الثاني من العام  2024 نحو 2,502.2 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 44,466 مليون ورقة منفذة على 5,130 ألف عملية.

 وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4,625.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 76,577 مليون ورقة منفذة على 10,195 ألف عملية خلال الربع الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 7.73 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 92.27 % خلال الربع.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% عند مستوى 27766 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 34068 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11998 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.30% عند مستوى 8985 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة. 

البورصة المصرية، فيتو 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى.

 

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