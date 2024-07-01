الثلاثاء 02 يوليو 2024
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لحظة مرور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس (فيديو)

محطة الفضاء الدولية،
محطة الفضاء الدولية، فيتو
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أظهر مقطع فيديو قصير صورة ظلية لـ محطة الفضاء الدولية (ISS) وهي تعبر أمام قرص الشمس على مسافة 441.5 كم (274 ميلا) منا وبسرعة نحو 7.31 كم في الثانية (4.5 ميلا في الثانية).

وتم رصد هذا المشهد من فيغيريا دا فوز على الساحل الشمالي للبرتغال في 2 يونيو 2024 الساعة 1:18 مساء بالتوقيت المحلي (12:18 بتوقيت جرينتش)، حيث بلغت مدة هذا العبور 54 ثانية فقط.

شاهد الفيديو من هنا

عبور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس

ونتج الفيديو بتقنية الفاصل الزمني عن تجميع 200 صورة تم التقاطها على مدار ثانيتين تقريبا.

a fiery orange ball with a t-shaped spacecraft passing in front of it

وكان من الصعب رؤية عبور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس حتى باستخدام تلسكوب خاص مجهز بمرشحات الهيدروجين.

ولم يتمكن ميغيل كلارو، هو مصور فوتوغرافي محترف، من التقاط هذه اللحظة النادرة التي حدثت في غمضة عين إلا باستخدام كاميرا الفيديو السريعة Apollo-M Max، مع ضبطها على معدل إطارات عالي السرعة يبلغ 109 صور في الثانية.

 

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محطة الفضاء الدولية الشمس فيغيريا دا فوز تقنية الفاصل الزمني

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