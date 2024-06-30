الأحد 30 يونيو 2024
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أخبار مصر

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للشعب المصري والحكومة الجديدة خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 11 لـ ثورة 30 يونيو.

وقال السيسي في كلمته: "أتوجه بالحديث إلى كل المصريين إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية.. يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة مـــن أجــــل توفيـــر الحيـــاة الطيبـــة لأبنائهـــم..أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن، أقول لهم: “إننى أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وأؤكد لكم أن شغلى الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل  وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام”.

تحتفل مصر اليوم الأحد الموافق 30 يونيو بالذكرى الـ 11 لـ ثورة 30 يونيو تلك الثورة العظيمة التي استطاع المصريون من خلالها إزاحة جماعة الإخوان عن حكم البلاد.

وفي السياق بعث القائد العام للقـوات المسلحة الفريق أول محمد زكي برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 11 لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2024.

وقال الفريق أول محمد زكي - في برقيته - "يسرني أن أهنئ سيادتكم بالذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية الذى شهد ثورة شعب مصر العظيم التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن، والتأكيد على أن مصر لكل المصريين".

وأضاف أنه مع الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية الخالدة فإن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء الشعب المصري؛ يؤكدون على أنهم في مقدمة الصفوف؛ دفاعًا عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذي كلفهم به شعب مصر العظيم؛ لتظل مصر دائمًا حصن أمن وأمان لكل المصريين. واختتم البرقية بالقول "حفظ الله مصر ورعاكم وأيدكم دومًا بنصره. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

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الرئيس السيسي الفريق اول محمد زكي ثورة 30 يونيو

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