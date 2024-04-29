السيسي يستقبل رئيس البوسنة والهرسك

استقبل الرئيس السيسي رئيس البوسنة والهرسك بمقر رئاسة الجمهورية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

وفي سياق آخر أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري.

وعاين الرئيس خلال الجولة مبني قيادة الأكاديمية كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية وكذلك مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبني محاكاة الرماية فضلا عن مباني الشئون الإدارية.

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وناقش الرئيس الطلبة في ظروف إقامتهم واستمع لأرائهم كما أثني الرئيس على التجهيز المميز للأكاديمية مؤكد حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفائتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية التى يتواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.