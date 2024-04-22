إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى

أصيب 7 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى، اليوم الاثنين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث انقلاب ميكروباص

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى على الطريق الدائرى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وكشف الفحص، اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق وأسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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