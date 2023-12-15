السبت 16 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. أرملة الإبراشي تكشف سبب التنازل عن محضر الشروع في قتلها.. والأمن العام يضبط 70 قضية مخدرات وينفذ 52 ألف حكم

وائل الإبراشي، فيتو
وائل الإبراشي، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

حبس عاطل اعتدى على كلب بسلاح أبيض في المقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس عاطل لقيامه بالاعتداء على كلب باستخدام سلاح أبيض - مطواة - بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول عدد من المستخدمين لمقطع فيديو عبر موقع «إنستجرام»، يتضمن تعدي أحد الأشخاص على «كلب» محدثًا إصابته بالقاهرة.

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أرملة الإبراشي تكشف لـ "فيتو" سبب التنازل عن محضر الشروع في قتلها (فيديو)

تنازلت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عن محضر الشروع في القتل المحرر ضد "ميرفت. ب"، وتعمل كوافيرة، والتي حاولت التعدي على أرملة الإبراشي بـ "سلاح أبيض" سكين كانت بحوزة المتهمة.

وكشفت سحر الإبراشي لـ فيتو، أنها تنازلت عن المحضر عقب تواصل أسرة المتهمة معها، والتوسل لها لعدم ضياع مستقبل المتهمة، والتعهد لها بعدم تعرض المتهمة لها مرة أخرى.

فيديو قاد الشرطة لجثته، شاهد لحظة استدراج عامل لطفل القليوبية طمعا في طلب فدية

حصلت “فيتو” على فيديو من كاميرات المراقبة بعد أن قاد الأجهزة الأمنية لكشف لغز اختفاء طفل في منطقة الخصوص، والعثور على جثته داخل إحدى الوحدات السكنية، بعد أن قام صاحب شركة تسويق عقاري بمنطقة الخصوص بـ الإبلاغ عن اختفاء ابنه.

ورصدت الكاميرات، خروج المتهم من شارع منزل المجني عليه بصحبة الطفل، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بحجة شراء ملابس رياضية له، كما رصدت الكاميرات التفات المتهم يمينا ويسارا خوفا من أن يشاهده أحد من الجيران ولم يلاحظ الكاميرات بطول وعرض الشارع الذي يسير به، وعند الاتصال به من قبل والد المجني عليه أنكر نزوله للمنطقة وأنه في حدائق القبة ولم يشاهد الطفل، بحسب ما جاء على لسان والد المجني عليه في تصريحاته لـ "فيتو".

الأمن العام يضبط 70 قضية مخدرات وينفذ 52 ألف حكم قضائي

يواصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن ضبط (70) قضية مواد مخدرة  بإجمالى (78) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (44,785 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (17,250 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,180 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,625 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الإستروكس وزنت (800 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 70 جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (10 جرام).


ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 609 أحكام قضائية في أسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية عن  ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 609 أحكام قضائية.


القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

 ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 70 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة فى جنوب سيناء.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "بينهم سيدتين" - "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
 

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وزارة الداخلية نيابة الخليفة والمقطم المقطم قسم شرطة المقطم قطاع الأمن العام

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